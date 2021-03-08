Дієтичні продукти, які лише заважають схуднути: повний список

Деякі продукти з позначкою "дієтичні" насправді призводять до набору ваги. Якою "корисною" для фігури їжею не слід зловживати, читайте далі.

Про це розповів популярний блогер зі США Роб Рівера на своєму каналі в YouTube.

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"Ці сім дієтичних продуктів насправді роблять вас товстими", – заявляє Рівера. Які "дієтичні" продукти слід повністю виключити з раціону, щоб стати стрункішою:

Дієтична газована вода і напої – в них додають цукрозамінники, які шкодять здоров'ю, адже вони "обманюють" тіло Солодощі "без цукру" – по факту вони мають солодкий смак завдяки замінникам, що також шкодить організму Органічні оброблені продукти Смузі – вони містять високу концентрацію фруктози Низькокалорійні йогурти – вони містять багато цукру, щоб поліпшити смак Сироп агави – по суті той самий цукор, тільки в іншому вигляді Енергетичні батончики

Продукти з пониженим вмістом жиру також підступні. Вони несуть в собі подвоєну небезпеку для всіх, хто мріє схуднути. По-перше, слід знати, що знежирений продукт сприймається нашими смаковими рецепторами як менш смачний, саме тому багато виробників додають в нього неабияку кількість цукру, намагаючись таким чином зробити його більш спокусливим. По-друге, знову психологія: знежирені продукти розслаблюють нас, і в результати ми з'їдаємо на 30% калорій більше.

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