Піца на сніданок: ресторан у США шокував новим рецептом (фото)

Піца часто стає темою для обговорень у соцмережах, але цього разу улюблена страва багатьох викликала шквал коментарів далеко не через ананаси у рецепті. Американський ресторан вирішив створити власний рецепт ідеальної піци на сніданок, який оцінять лише гурмани.

Ресторан під назвою Fong’s Pizza, який тішить незвичайними рецептами піци мешканців штату Айова у США, перевершив сам себе. У меню з'явилась нова позиція - "піца на сніданок". І поки ви уявляєте якусь креативну заміну канапкам, то працівники ресторану пішли значно далі, адже серед ключових інгредієнтів солодкі фруктові кільця зі сухих сніданків.

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Рецепт доволі простий: спершу тісто покривають шаром вершкового сиру, посипають кільцями, далі йде шар моцарели, а замість соусів додають солодке молоко з йогуртом. Потім піца традиційно випікається до скоринки. Виглядає вона так:

facebook.com/FongsCR

Але поки креатив ресторану викликав більше суперечок, ніж захвату. Деякі користувачі мережі впевнені, що таке варто заборонити законом, адже навіть ананаси у піци не видаються таким сумнівним інгредієнтом, як сухі сніданки. Дехто ж просто зізнається, що навряд чи хотів таке скуштувати.

facebook.com/FongsCR

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