Як правильно різати цибулю, щоб не просльозитися: 5 порад від професіоналів

Кілька шеф-кухарів з Британії поділилися лайфхаками, які дозволяють їм легко нарізати велику кількість цибулі для того чи іншого блюда без сліз.

Головна проблема полягає в тому, що при нарізанні цибуля виділяє речовину, яке подразнює слізні залози в очах і автоматично змушує людей плакати. Щоб цього уникнути, необхідно знизити кількість цих речовин.

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Охолодіть цибулю

Подразнюючі хімічні речовини, від яких сльозяться очі, легше поширюються в теплі. Тому перед початком приготування кухарі радять потримати цибулю в холодильнику 30 хвилин або в морозилці 10 хвилин. Холод заморозить речовину, яку виділяє овоч, і цим самим знизить рівень подразнення слізних залоз.

Замочіть цибулю у воді

Вода витягне кислоту, яка подразнює очі. Однак майте на увазі, що в такому випадку ви ризикуєте позбавити овоч його насиченого смаку.

Нагостріть ніж

Різати цибулю майстри своєї справи радять тільки дуже гострим, добре заточеним ножем. Тупі ножі ламають структуру цибулини, а чим менше ламається цибуля, тим менше буде виділятися ферменту, який заставляє нас плакати.

Провітріть приміщення

Відкрийте вікна під час нарізання цибулі або увімкніть вентилятор. Потік повітря буде здувати пари хімічної речовини і вашим очам буде набагато легше "дихати".

Надіньте окуляри

Так-так, є спеціальні окуляри для нарізання цибулі. Їх, як правило, використовують люди з дуже чутливими очима. І ви теж можете.

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