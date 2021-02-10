Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Як правильно різати цибулю, щоб не просльозитися: 5 порад від професіоналів

  • 21
Як правильно різати цибулю - фото 1
Як правильно різати цибулю / saga

Кілька шеф-кухарів з Британії поділилися лайфхаками, які дозволяють їм легко нарізати велику кількість цибулі для того чи іншого блюда без сліз.

Головна проблема полягає в тому, що при нарізанні цибуля виділяє речовину, яке подразнює слізні залози в очах і автоматично змушує людей плакати. Щоб цього уникнути, необхідно знизити кількість цих речовин.

І ще: Чому ми раніше не додумались до цього: у мережі показали, як ідеально розбити куряче яйце

Охолодіть цибулю

Подразнюючі хімічні речовини, від яких сльозяться очі, легше поширюються в теплі. Тому перед початком приготування кухарі радять потримати цибулю в холодильнику 30 хвилин або в морозилці 10 хвилин. Холод заморозить речовину, яку виділяє овоч, і цим самим знизить рівень подразнення слізних залоз.

Як правильно різати цибулю, щоб не просльозитися: 5 порад від професіоналів - фото 447143

Замочіть цибулю у воді

Вода витягне кислоту, яка подразнює очі. Однак майте на увазі, що в такому випадку ви ризикуєте позбавити овоч його насиченого смаку.

Нагостріть ніж

Різати цибулю майстри своєї справи радять тільки дуже гострим, добре заточеним ножем. Тупі ножі ламають структуру цибулини, а чим менше ламається цибуля, тим менше буде виділятися ферменту, який заставляє нас плакати.

Провітріть приміщення

Відкрийте вікна під час нарізання цибулі або увімкніть вентилятор. Потік повітря буде здувати пари хімічної речовини і вашим очам буде набагато легше "дихати".

Надіньте окуляри

Так-так, є спеціальні окуляри для нарізання цибулі. Їх, як правило, використовують люди з дуже чутливими очима. І ви теж можете.

Читайте також: Знаменитий британський шеф-кухар розповів, як зварити ідеальні спагетті: відеоінструкція

Джерело: express
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кріштіану Роналду – 36: як виглядають гарячі ексобраниці легендарного футболіста
  • 05 лютого, 16:21
  • 5683
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 лютого, 16:20
  • 642
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2807527
Загрузка...
Новини