Дієта, що здатна зупинити процеси старіння

Щоб уникнути старечих захворювань, слід дотримуватися середземноморської дієти. В чому вона полягає?

Міжнародна група вчених виявила ефективний спосіб побороти старіння. У цьому допоможе смачна дієта.

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Такий висновок був зроблений на основі дослідження, в якому взяли участь 612 людей віком 65-79 років. Фахівці вивчили стан кишечника добровольців до і після річної середземноморської дієти з високим вмістом фруктів, овочів, горіхів, бобових, риби і оливкової олії.

Відзначається, що крім того, що позитивні зміни відбулися в мікробіомі випробовуваних, у них покращилися когнітивні навички. Зокрема, пам'ять. До слова, такі зміни здебільшого обумовлені підвищеним вмістом харчових волокон в їжі, а також вітамінів і мінералів, пов'язаних з нею: С, В6, В9, міді, калію, заліза, магнію і марганцю.

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