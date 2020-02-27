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Jerry Heil у білизні показала, як схуднути за два місяці

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / instagram

Співачка Jerry Heil видала власний секрет ідеальної фігури, якої змогла домогтися всього за кілька місяців. Дивіться фото до і після!

Фіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil, яка нещодавно представила трек під назвою VEGAN, активно веде свою сторінку в Instagram.

І ще: Jerry Heil підкорила мережу шикарним тілом

Знаменитість виставила відвертий кадр, позуючи лише в мереживній білизні лимонного кольору і засвітивши струнку фігуру. Так, артистка зізналася, що раніше в неї були проблеми з вагою, проте розповіла, як вирішила таку неприємність і що допомогло стежити зірковій красуні за тілом, приклавши декілька фото для порівняння.

Гортайте галерею:

Я САМА НЕ ОЧІКУВАЛА ПОБАЧИТИ ЦЕ Я таки змінилася! Як мінімум, почала носити красиву білизну . — Діма, я тут порахувала. Виявляється, я снідаю на 1000 калорій @ragozin_dima: — КАК ТАК, ЯНА?! — Поп-корн... . Рідко коли у мене в житті траплялися квантові стрибки самі собою. Обкатана мною схема, яка стосується не тільки тіла: 1. «Я знаю, що колись буде класно, але поки що мені і так комфортно» 2. Окей, не дуже комфортно. Але є купа справ, які здаються важливішими. 3. Не окей! Мені дискомфортно в стані, в якому я є. Починаю зберігати картинки-референси. Але продовжую жити зі старими звичками. 4. Думки накопичуються, загострюючи сприйняття ситуації. Стає нестерпно бути в поточному стані. Обіцяю собі почати з понеділка, підсвідомо розуміючи, що спеціально не уточнила, з якого саме понеділка 5. В один день нарешті розумію, що старі звички — болото, в якому дуже важко рухатися, а біль від того, що я з собою зробила, —гаряча смола, якою я сама себе караю за те, що стою в цьому болоті, так що відкладати до слушного дня — це занурюватися ще глибше і робити собі ще більш боляче. Того ж ранку/дня/вечора все змінюється. Не одразу, звісно. . Віддалено (а може і достатньо приблизно, враховуючи синці від антицелюлітному масажу на фото ДО справа) нагадує мазохізм. . 20 грудня я знайшла для себе чудесний спосіб утримувати відповідальність за свої результати перед собою ж. Дехто фотографує себе після тренувань і потім відслідковує результат. Зі мною «час від часу» не працює — я забуваю назавжди, якщо не роблю щось щодня. Тому запровадила ось що: 1. Фотографувати в сторіз #пресвиходь Але цього було мало. 2. Я почала ставити ці фотки на заставку телефона, яку змінювала щодня! Що це дало: Мені було соромно перший час, якщо хтось брав телефон в руки. Але я знала, що завтра матиму змогу змінити фото на шпалерах. Після тренування Це змотивувало мене покінчити з компульсивними переїданнями під час хвилювання, бо шкода своєї праці! Останні пару днів, наприклад, переїдання повторилися. Як думаєте, чому не втрималася? Забула міняти заставку . І от сьогодні, бо вже ж пообіцяла цей пост, я склала більшість фото докупи і така #ШОООООООООО

Допис, поширений YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil)

Читайте також: Побачимося на Танцях з зірками: як Jerry Heil відреагувала на поразку у Нацвідборі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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