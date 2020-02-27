Jerry Heil у білизні показала, як схуднути за два місяці

Співачка Jerry Heil видала власний секрет ідеальної фігури, якої змогла домогтися всього за кілька місяців. Дивіться фото до і після!

Фіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil, яка нещодавно представила трек під назвою VEGAN, активно веде свою сторінку в Instagram.

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Знаменитість виставила відвертий кадр, позуючи лише в мереживній білизні лимонного кольору і засвітивши струнку фігуру. Так, артистка зізналася, що раніше в неї були проблеми з вагою, проте розповіла, як вирішила таку неприємність і що допомогло стежити зірковій красуні за тілом, приклавши декілька фото для порівняння.

Гортайте галерею:

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