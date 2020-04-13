Диво-жінка 1984: Галь Гадот прикрасила обкладинку відомого глянцю

Розкішна ізраїльська акторка Галь Гадот стала зіркою нового номера журналу Empire. Звісно ж, постала вона саме в образі Диво-жінки з однойменного фільму, який цьогоріч вийде на екрани. Зацініть!

Видання Empire потішило шанувальників супергеройською тематикою червневого номера, а саме сиквелом фільму "Диво-жінка 1984" від DC. Не важко здогадатись, що на двох обкладинках з'явилась чарівна акторка Галь Гадот в образі суперамазонки.

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На кадрах можна побачити Галь в новеньких обладунках, а також з колегою по стрічці Крісом Пайном, який грає роль її коханого Стіва Тревора. Фоном для романтичного знімка став меморіал Лінкольну.

Стрічка "Диво-жінка 1984" повинна була вийти на екранах в червні, але через пандемію коронавірусу прем'єру пересунули на 13 серпня.

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