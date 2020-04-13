Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Диво-жінка 1984: Галь Гадот прикрасила обкладинку відомого глянцю

  • 71
Галь Гадот в образі Диво-жінки - фото 1
Галь Гадот в образі Диво-жінки / TechRadar

Розкішна ізраїльська акторка Галь Гадот стала зіркою нового номера журналу Empire. Звісно ж, постала вона саме в образі Диво-жінки з однойменного фільму, який цьогоріч вийде на екрани. Зацініть!

Видання Empire потішило шанувальників супергеройською тематикою червневого номера, а саме сиквелом фільму "Диво-жінка 1984" від DC. Не важко здогадатись, що на двох обкладинках з'явилась чарівна акторка Галь Гадот в образі суперамазонки.

І ще: Спокусливий кролик: наймолодша мільярдерка світу здивувала новими фото

На кадрах можна побачити Галь в новеньких обладунках, а також з колегою по стрічці Крісом Пайном, який грає роль її коханого Стіва Тревора. Фоном для романтичного знімка став меморіал Лінкольну.

Диво-жінка 1984: Галь Гадот прикрасила обкладинку відомого глянцю - фото 397784

Диво-жінка 1984: Галь Гадот прикрасила обкладинку відомого глянцю - фото 397785

Диво-жінка 1984: Галь Гадот прикрасила обкладинку відомого глянцю - фото 397786

Диво-жінка 1984: Галь Гадот прикрасила обкладинку відомого глянцю - фото 397787

Стрічка "Диво-жінка 1984" повинна була вийти на екранах в червні, але через пандемію коронавірусу прем'єру пересунули на 13 серпня.

Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі придбали у США розкішний особняк: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • 09 квітня, 14:00
  • 4571
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 668
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 817
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз