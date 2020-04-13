Меган Маркл і принц Гаррі придбали у США розкішний особняк: фото

Меган Маркл і принц Гаррі разом з сином Арчі перебралися з Канади в Лос-Анджелес. І ось, де вони мешкають.

ЗМІ вдалося розсекретити, що ймовірним житлом пари став маєток голлівудського актора Мела Гібсона.

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Меган Маркл і принц Гаррі тримають в таємниці подробиці свого особистого життя. Однак ЗМІ уважно стежать за парою і з'ясовують інтригуючі деталі. Так, напередодні закриття кордонів через спалах коронавірусу сім'я переїхала до Лос-Анджелеса.

Папараці відкрили полювання за ексклюзивними кадрами Меган і Гаррі біля нового будинку в Малібу. Як повідомляє видання The Sun, голлівудський агент з нерухомості Андреа Пайлот ще минулого тижня розсекретила нове житло подружжя на особистій сторінці в Інстаграмі.

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