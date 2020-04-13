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Спокусливий кролик: наймолодша мільярдерка світу здивувала новими фото

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Кайлі Дженнер стала великоднім кроликом - фото 1
Кайлі Дженнер стала великоднім кроликом

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась в центрі обговорень через образ великоднього кролика. Таким одного із символів цього світлого свята не бачив ніхто!

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 170 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Великдень також не став винятком з правил, тож до такого свята Кайлі підійшла у власному стилі та поділилась не лише сімейними кадрами, а й доволі звабливими. Зірка перевтілилась у великоднього кролика, примірявши вушка та розкішну шовкову сукню, яка не приховує її спокусливі форми:

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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