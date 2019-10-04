Дуже дивні справи 3: як створювали спецефекти наймоторошніших сцен (відео)

Спецефекти Дуже дивних справ 3 / Netflix

У мережі показали, як створювали спецефекти для третього сезону серіалу Дуже дивні справи або Дивні дива (Stranger Things). Найогидніші та найстрашніші сцени вийшли дуже реалістичними!

Студія спецефектів Rodeo FX, яка працювала над Грою престолів, опублікувала кілька роликів про те, як створювались спецефекти для кількох сцен третього сезону Дуже дивних справ: від щурів, які вибухають, і до гігантського монстра.

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Ось так з'явились гидкі щури, які масово бігли самознищуватись:

А таки виникли монстри, які тануть та перетворюють в одне "м'ясне" чудовисько:

Врешті, фінальна сцена з супермаркету із гігантським монстром:

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