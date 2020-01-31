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Дивіться, як оновлена Toyota RAV4 справляється з "лосиним тестом"
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Шведський портал Teknikens Värld знову перевірив стійкість кросовера Toyota RAV4 нового покоління під час "лосиного тесту". Але цього разу шведи зазнали автомобіль з оновленим ПЗ електронної системи стабілізації (VSC), яке компанія розробила після першого провального тесту.
Восени минулого року широкий резонанс викликала стаття у Teknikens Värld, в якій шведські журналісти категорично не рекомендували новий Toyota RAV4 з гібридною установкою до покупки через те, що кросовер не впорався з "лосиним тестом". Випробування показали, що при різкому маневруванні система стабілізації спрацьовує на автомобілі занадто пізно. На швидкості вище 68 кілометрів на годину RAV4 ставав некерованим, завалювався на зовнішні колеса або ковзав боком.
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У Toyota на це заявили, що кросовер відповідає всім внутрішнім вимогам і успішно пройшов у тому числі "лосиний тест", однак запропонували клієнтам компроміс: опціональний пакет з новими налаштуваннями електронної системи стабілізації. На такому RAV4 система спрацьовує стандартно або трохи раніше. Останній варіант заточений на екстремальні ситуації, такі як, наприклад, "лосиний тест".
Повідомлялося, що опція стане доступна для моделі до середини 2020 року, однак кросовер з переналаштованою системою стабілізації опинилися у розпорядженні шведських журналістів вже у січні. Вони провели чергове випробування і прийшли до висновку, що оновлення пішло RAV4 на користь: тепер автомобіль зберігає стійкість навіть на швидкості 72 кілометри на годину.
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