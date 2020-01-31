Укравтодор показав карту з майбутніми автобанами: відео

У 2020 році Укравтодор має намір побудувати мережу швидкісних автомобільних доріг, на яких дозволена максимальна швидкість руху 110-130 км/год, а також ввести фінансові гарантії якості ремонту доріг. Карта автомагістралей і швидкісних шосе опублікована у відеопрезентації.

Зараз в Україні тільки кілька доріг, які підпадають критерії швидкісних, серед яких М-06 на ділянці Київ-Житомир-Рівне, М-05 Київ-Одеса на всій протяжності, М-01 на ділянці Київ-Чернігів, М-29 Харків-Новомосковськ, Н 08 на відрізку Дніпро-Запоріжжя, М-03 на відрізку Київ-Лубни та Н-01 на відрізку Київ-Обухів.

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У віддаленій перспективі планується зробити два швидкісних коридори через всю територію країни від західного кордону до Луганська (з відгалуженням на Суми) та Донецька (з відгалуженнями на Чернівці, Миколаїв, Херсон).

У 2020 році будівельні роботи будуть виконуватися на трасах М-03 і М-31, зокрема на ділянках Лубни – Полтава – Валки та Решетилівка – Дніпро. Також заплановані роботи на окремих ділянках дороги М-07 від Ковеля до польського кордону.

Проєктні роботи будуть спрямовані на створення 4-х смугових трас за маршрутами: М-06 Ужгород – Мукачево, М-06 Рівне – межа Львівської області в напрямку Львова, Н-11 Дніпро – Кривий Ріг.

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