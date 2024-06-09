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Простояв на стоянці 28 років: нове життя подарували крутому Ferrari 512 BB
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До Ferrari Testarossa була модель 512 BB. Дебютувавши у 1973 році, вона стала першою дорожньою Ferrari з середньомоторним компонуванням.
Він також мав особливість заміни культової Daytona, і купити його у відмінному стані сьогодні коштуватиме близько $270 000. Ця модель 1980 року не у відмінній формі, але через 28 років вона нарешті робить кроки у правильному напрямку, пише Motor.
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Цей забутий Ferrari став об'єктом останнього проєкту команди WD Detailing на ютубі, і ми збрехали б, якби не сказали, що трохи заздримо. Очищення дуже брудних автомобілів може бути важкою справою, але доторкнутися до 512 BB – це не те, що трапляється кожного дня. Всього 2 323 машини було побудовано, і жодна з них не була продана в США, що означає, що це рідкісний екземпляр Prancing Horse. Цей 512 BB проїхав 19 309 миль, але жоден з них не був проданий у 21 столітті. Він стоїть на стоянці з 1996 року.
Згідно з відео, нинішній власник купив цей Ferrari на аукціоні в Джорджії разом з Lamborghini Miura. Деякий час він насолоджувався 512-м, потім життя та сімейні обставини змінилися, і машина опинилася на стоянці. Місяці перетворилися на роки, потім на десятиліття – ми не вперше чуємо цю історію.
Але вперше ми чуємо її з класичним Ferrari. Судячи з її стану в сараї, ми б сказали, що вона не була повністю недоторканою всі ці роки, і вона, безумовно, брудна. Він також кишить мишами, про що свідчить величезне гніздо, знайдене в 5,0-літровому двигуні Flat-12. Інтер'єр також просякнутий мишачими какашками та пліснявою, але завдяки магії сповільненої зйомки ми бачимо, як автомобіль повертається до життя. На жаль, ніяка чистка не зможе виправити пошкоджену передню панель, але це вже початок.
Ferrari 512 BB знову став яскраво червоним: дивіться відео
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У цьому 37-хвилинному відео ми бачимо дні роботи, а в кінці нас чекає яскраво-червоний Ferrari. Одноступеневе фарбування відполіроване до блиску, і хоча засмаглий салон трохи постарів, він принаймні чистий. Не було жодної спроби завести двигун – це станеться після вкрай необхідної поїздки до механіка. Але цей Ferrari вже на шляху до того, щоб мчати по шосе після дуже довгого сну.
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