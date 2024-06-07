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Рахуємо разом: скільки коштує зарядити Volkswagen ID.4 за новим тарифом

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Електричне авто / unsplash

З початку літа, після підвищення тарифів на електроенергію, заряджання електромобілів в Україні суттєво здорожчало. Радіо Максимум розповідає, скільки зараз коштує зарядити Volkswagen ID.4.

Розрахунок вартості заряджання електрокарів за новим тарифом оприлюднило видання Фокус. Адже з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію збільшився до 4,32 гривні за 1 кВт∙год.

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Електрокросовер Volkswagen ID.4 у 204-сильній версії має батарею із корисною ємністю 77 кВт∙год. До 1 червня повна її зарядка коштувала 203,28 гривні за звичайним тарифом 2,64 грн за 1 кВт∙год і 101,64 гривні – за нічним тарифом у 1,32 грн ( з 23.00 до 7.00 за наявності двозонного лічильника).

Нові тарифи на електроенергію становлять 4,32 грн за 1 кВт∙год стандартно та 2,16 грн за кВт∙год – вночі з двозонним лічильником. Зарядка Volkswagen ID.4 тепер коштує 332,64 та 166,32 грн, відповідно.

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Електричне авто / unsplash

Якщо врахувати паспортний запас ходу VW ID.4 в 520 км, то 100 км пробігу за старим тарифом обходилися в 39 гривень, а за нічним – 19,5 гривень. Враховуючи, що літр бензину А-95 зараз в середньому коштує 56 гривень, то це еквівалентно витраті 0,7 та 0,35 л/100 км, відповідно.

Нові тарифи на електроенергію з 1 червня 2024 року збільшили вартість 100 км пробігу до 64 грн за стандартним тарифом та 32 грн – за нічним. Стільки б коштувало заправити автівку, яка витрачає 1,1 та 0,65 л/100 км, відповідно.

Вартість зарядки електромобіля на швидких станціях:

Тарифи на станціях швидкої зарядки значно вищі – 13-16 гривень за 1 кВт∙год. Відповідно, 100 км пробігу на Nissan Leaf чи Volkswagen ID.4 коштуватимуть 192,5-237 гривень, що відповідає витраті бензину 3,4-4,2 л/100 км чи дизелю в 3,6-4,5 л/100 км (за ціною 52,69 грн за літр).

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Volkswagen ID.4 / autogeek

Отже, суттєва вигода для власників електрокарів при зарядці вдома все ще зберігається, навіть якщо врахувати, що реальний запас ходу зазвичай менший за паспортний.

У той же час при використанні швидких зарядних станцій економія порівняно з авто з двигунами внутрішнього згоряння не така вже і велика. Тому зазвичай швидкі станції зарядки використовуються власниками електромобілів у дальній поїздці або в крайньому випадку, коли батарея розряджена.

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Джерело: Фокус
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