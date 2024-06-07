Рахуємо разом: скільки коштує зарядити Volkswagen ID.4 за новим тарифом

З початку літа, після підвищення тарифів на електроенергію, заряджання електромобілів в Україні суттєво здорожчало. Радіо Максимум розповідає, скільки зараз коштує зарядити Volkswagen ID.4.

Розрахунок вартості заряджання електрокарів за новим тарифом оприлюднило видання Фокус. Адже з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію збільшився до 4,32 гривні за 1 кВт∙год.

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Електрокросовер Volkswagen ID.4 у 204-сильній версії має батарею із корисною ємністю 77 кВт∙год. До 1 червня повна її зарядка коштувала 203,28 гривні за звичайним тарифом 2,64 грн за 1 кВт∙год і 101,64 гривні – за нічним тарифом у 1,32 грн ( з 23.00 до 7.00 за наявності двозонного лічильника).

Нові тарифи на електроенергію становлять 4,32 грн за 1 кВт∙год стандартно та 2,16 грн за кВт∙год – вночі з двозонним лічильником. Зарядка Volkswagen ID.4 тепер коштує 332,64 та 166,32 грн, відповідно.

Якщо врахувати паспортний запас ходу VW ID.4 в 520 км, то 100 км пробігу за старим тарифом обходилися в 39 гривень, а за нічним – 19,5 гривень. Враховуючи, що літр бензину А-95 зараз в середньому коштує 56 гривень, то це еквівалентно витраті 0,7 та 0,35 л/100 км, відповідно.

Нові тарифи на електроенергію з 1 червня 2024 року збільшили вартість 100 км пробігу до 64 грн за стандартним тарифом та 32 грн – за нічним. Стільки б коштувало заправити автівку, яка витрачає 1,1 та 0,65 л/100 км, відповідно.

Вартість зарядки електромобіля на швидких станціях:

Тарифи на станціях швидкої зарядки значно вищі – 13-16 гривень за 1 кВт∙год. Відповідно, 100 км пробігу на Nissan Leaf чи Volkswagen ID.4 коштуватимуть 192,5-237 гривень, що відповідає витраті бензину 3,4-4,2 л/100 км чи дизелю в 3,6-4,5 л/100 км (за ціною 52,69 грн за літр).

Отже, суттєва вигода для власників електрокарів при зарядці вдома все ще зберігається, навіть якщо врахувати, що реальний запас ходу зазвичай менший за паспортний.

У той же час при використанні швидких зарядних станцій економія порівняно з авто з двигунами внутрішнього згоряння не така вже і велика. Тому зазвичай швидкі станції зарядки використовуються власниками електромобілів у дальній поїздці або в крайньому випадку, коли батарея розряджена.

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