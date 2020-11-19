Барак Обама знявся для обкладинки американського InStyle

Американський InStyle показав спеціальну обкладинку свого січневого номера. Її героєм став Барак Обама.

На знімку колишній президент США позує у тій же самій куртці, в якій він закинув триочковий у баскетбольному залі міста Флінт у штаті Мічиган, коли агітував американців голосувати за Джо Байдена.

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Обама надав журналу уривок зі своїх мемуарів "A Promised Land" ("Земля обітована"), в якому розповідається про його сім'ю та дитинство на Гаваях.

Раніше Барак Обама склав для Spotify плейлист з треків, які він слухав, перебуваючи на президентській посаді. У ньому опинилися пісні Бейонсе, Боба Ділана, U2, Арети Франклін і Емінема.

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