Netflix випустив ролик про костюми з четвертого сезону Корони

На YouTube-каналі Netflix з'явилося 10-хвилинне відео про створення костюмів для четвертого сезону серіалу "Корона". І воно не менш цікаве, ніж сам серіал!

Міні-фільм розповідає про роботу художника по костюмах Емі Робертс, а також про те, як їй вдалося повторити для екрана легендарну весільну сукню Діани Спенсер і чому одяг дуже важливий для історії принцеси Уельської, чим відрізняються образи прем'єр-міністра Маргарет Тетчер і що глядачеві повинен повідомляти стиль принцеси Маргарет.

Це цікаво: Езра Міллер таємно знявся у серіалі Протистояння за романом Кінга

Нагадаємо, дія продовження "Корони" розгортається у 1980-і роки. До своїх ролей в серіалі знову повернулися Олівія Колман, Тобайас Мензіс, Хелена Бонем Картер і Джош О'Коннор. До них приєдналися Емма Коррін і Джилліан Андерсон.

Раніше стало відомо, що сезон не сподобався членам королівської сім'ї Великої Британії. Творців "Корони" дорікнули у перекручуванні фактів і експлуатації образів Віндзорів.

Читайте також: Дім з прислугою: дивіться тизер другого сезону моторошного серіалу з Рупертом Грінтом