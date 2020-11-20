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Netflix випустив ролик про костюми з четвертого сезону Корони

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Дивіться, як створювалися костюми для серіалу Корона - фото 1
Дивіться, як створювалися костюми для серіалу Корона

На YouTube-каналі Netflix з'явилося 10-хвилинне відео про створення костюмів для четвертого сезону серіалу "Корона". І воно не менш цікаве, ніж сам серіал!

Міні-фільм розповідає про роботу художника по костюмах Емі Робертс, а також про те, як їй вдалося повторити для екрана легендарну весільну сукню Діани Спенсер і чому одяг дуже важливий для історії принцеси Уельської, чим відрізняються образи прем'єр-міністра Маргарет Тетчер і що глядачеві повинен повідомляти стиль принцеси Маргарет.

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Нагадаємо, дія продовження "Корони" розгортається у 1980-і роки. До своїх ролей в серіалі знову повернулися Олівія Колман, Тобайас Мензіс, Хелена Бонем Картер і Джош О'Коннор. До них приєдналися Емма Коррін і Джилліан Андерсон.

Раніше стало відомо, що сезон не сподобався членам королівської сім'ї Великої Британії. Творців "Корони" дорікнули у перекручуванні фактів і експлуатації образів Віндзорів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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