Бейбі-бум в Антарктиді – дивіться неймовірне відео появи на світ малого пінгвінятка

Біля арктичної станції Академіка Вернадського народилося вже близько 1300 малюків. Дорослих птахів тим часом налічується 3 тисячі.

Тримайте ще одне неймовірне відео появи на світ пінгвінятка від нашої біологині Марти Дзиндри, написала пресслужба Національного антарктичного наукового центру на своїй сторінці у Facebook.

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Поки його сестричка чи братик ще чекає в яйці, це сміливе пташенятко вже вирвалося "на волю", – написали у повідомленні.

За останні 15 років популяція субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез суттєво зросла. Якщо у 2007 році лише почали з'являтися перші гнізда, то в рекордному 2020 році їх було вже – 1800.

Пресслужба також додала, що через брак місця на берегах острова, пінгвінам навіть довелося заснувати нову, третю субколонію в центральній частині. Зараз на Галіндезі трохи більше ніж 1600 гнізд.

Постійний моніторинг пінгвінів дає змогу нашим вченим чітко задокументувати факт зміни клімату в регіоні та реакцію на нього природи.

Субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, і на острів перемістилися лише тоді, коли умови для них тут стали комфортними.

Дивитися миле відео народження пінгвіненяти

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