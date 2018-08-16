День народження Мадонни: співачка показала вражаючі кадри із святкування у Марокко

На фотографіях американська співачка зображена в образі "королеви поп-музики".

У четвер, 16 серпня, знаменита американська співачка Мадонна святкує своє 60-річчя, вона вирішила відзначити ювілей в Марокко. Відповідні знімки виконавиця оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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A post shared by Madonna (@madonna) on Aug 15, 2018 at 1:46pm PDT

A post shared by Madonna (@madonna) on Aug 15, 2018 at 2:00pm PDT

Мадонна є не тільки співачкою, а й актрисою, продюсером, режисером, танцівницею, автором-виконавцем і дитячою письменницею. З початку свого творчого шляху в 1979 році вона встигла потрапити в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш комерційно успішна виконавиця. Коли їй присвоїли цей рекорд у 2015 році, по всьому світу продали 335 мільйонів копій її альбомів і синглів.

Співачка з'явилася в списках "100 найкращих авторів пісень" і "50 найвидатніших виконавців" всіх часів за версією Rolling Stone. Вона отримала безліч нагород, включаючи сім премій "Греммі". Також в 2008 році її внесли до Зали слави рок-н-ролу.

У честь свого дня народження Мадонна опублікувала й відео, у підписі до якого зазначила, що хотіла б поділилася особливими заслугами цього року. Також співачка подякувала своїм шанувальникам за те, що роблять її щасливою.

A post shared by Madonna (@madonna) on Aug 16, 2018 at 6:43am PDT

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