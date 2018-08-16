Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

День народження Мадонни: співачка показала вражаючі кадри із святкування у Марокко

  • 52
Мадонна - фото 1
Мадонна / Instagram

На фотографіях американська співачка зображена в образі "королеви поп-музики".

У четвер, 16 серпня, знаменита американська співачка Мадонна святкує своє 60-річчя, вона вирішила відзначити ювілей в Марокко. Відповідні знімки виконавиця оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Мадонна з'явилася на обкладинці італійського Vogue в капелюсі українського дизайнера

A post shared by Madonna (@madonna) on

A post shared by Madonna (@madonna) on

Мадонна є не тільки співачкою, а й актрисою, продюсером, режисером, танцівницею, автором-виконавцем і дитячою письменницею. З початку свого творчого шляху в 1979 році вона встигла потрапити в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш комерційно успішна виконавиця. Коли їй присвоїли цей рекорд у 2015 році, по всьому світу продали 335 мільйонів копій її альбомів і синглів.

Співачка з'явилася в списках "100 найкращих авторів пісень" і "50 найвидатніших виконавців" всіх часів за версією Rolling Stone. Вона отримала безліч нагород, включаючи сім премій "Греммі". Також в 2008 році її внесли до Зали слави рок-н-ролу.

У честь свого дня народження Мадонна опублікувала й відео, у підписі до якого зазначила, що хотіла б поділилася особливими заслугами цього року. Також співачка подякувала своїм шанувальникам за те, що роблять її щасливою.

A post shared by Madonna (@madonna) on

Читайте також: Цей собака відтворює фото Мадонни, і вони прекрасні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 728
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 253
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461200
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз