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Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе

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Фільм Дюна вийде 17 грудня 2020 року - фото 1
Фільм Дюна вийде 17 грудня 2020 року

У мережі з'явились перші кадри нової екранізації космічної саги Френка Герберта "Дюна". Головну роль у стрічці виконав популярний і стильний актор Тімоті Шаламе. Дивіться, чим нас незабаром здивують!

Земляних черв'ячків нам все ще не показали, проте правлячу на Арракісі родину Атрейдесів видно у повний зріст, і це добрий знак.

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Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон і Джейсон Момоа грають головні ролі в епосі режисера Дені Вільнева ("Прибуття", "Той, що біжить по лезу 2049").

Кадри з майбутнього фільму "Дюна":

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398027

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398028

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398029

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398030

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398031

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398032

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398033

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398034

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398035

Дивіться перші кадри з фантастичного блокбастера Дюна з Тімоті Шаламе - фото 398036

Дюна – дивитися онлайн трейлер екранізації фантастичного роману:

Прем'єра фільму "Дюна" в Україні запланована на 17 грудня 2020 року. Маємо надію, що до того часу усі ми зможемо насолодитися екранізацією крутого роману на великих екранах!

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Джерело: Vanity Fair
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