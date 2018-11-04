Дівчина тижня: спокуслива тайська боксерка Мія Кан

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Мія Кан – 29-річна модель з Гонконгу, яка професійно займається тайським боксом і бере участь в модельних зйомках.

Перед камерами Мія Кан працює з 13 років. Працюючи у модельному бізнесі, красуня постійно намагалася відповідати різним стандартам. Страждала від неприйняття власного тіла. Їй постійно вказували на недоліки. У підсумку, Мії доводилося постійно боротися з нервозністю, булімією, анорексією та депресією.

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Тайська боксерка Мія Кан

Чотири роки тому модель вирішила зайнятися тайським боксом. І недарма! Тайський бокс муай тай перевернув життя моделі і поміняв її сприйняття власного тіла. На своїй сторінці в соцмережі Instagram красуня часто радує своїх шанувальників новими фото і відео з тренувань.

Тайський бокс додав моєму тілу об’єму. Тіло стало більш чітким, з'явився прес. Тепер в плані атлетики та фітнесу я здатна робити те, про що раніше не здогадувалася. У міру того, як йшов прогрес в спорті, я нарешті стала приймати своє тіло. Завдяки любові і повазі до самої себе, які подарував мені муай тай, я отримала контракт зі Sports Illustrated. Це додало мені ще більше впевненості в собі, – розповіла Мія.

Тайський бокс змінив життя красуні

Нещодавно красуня перемогла у конкурсі і прикрасила обкладинку світового видання Sports Illustrated.

Тайський бокс таки зробив красуню впевненішою у собі та позбавив комплексів. Модель часто радує своїх підписників у Instagram пікантними фото. Заціни!

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