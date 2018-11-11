Дівчина тижня: енергійна Аріана Гранде, яка стала найсексуальнішою жінкою 2018 року

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Аріана Гранде – американська молода виконавиця і акторка, яка вміє тримати у напрузі своїх фанатів.

Аріана Гранде – життєрадісна людина, вона має яскраву зовнішністю і легкий характер. Дівчину по праву можна називати феноменом сучасної масової молодіжної культури. Своє сходження до Олімпу слави дівчина почала ще у чотирирічному віці. у її творчому портфоліо до восьми років було виконання на телебаченні гімну США і участь в телевізійних шоу на популярному молодіжному каналі.

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Днями авторитетний журнал Billboard присвоїв почесне звання Аріані Гранде – "Жінка року". Заслужену нагороду красуня отримає на щорічній церемонії Billboard Women in Music, яка пройде 6 грудня в Нью-Йорку. За словами віце-президента журналу Росса Скарано, зірка "послідовно відстоює себе і свої рішення в світі, який часто не гостинний до настільки непохитних молодих жінок".

Аріана народилася у маленькому містечку Бока Ратон на сході Флориди. Її батьки – творчі та успішні люди. На момент народження дочки батько був власником фірми графічного дизайну, а мама працювала виконавчим директором компанії, яка займалася встановленням систем сигналізації та телефонними комунікаціями.

Дата народження: 26 червня 1993 (25 років);

Місце народження: Флорида, США;

Зріст: 155 см;

Вага: 45 кг.

Кар’єра Гранде почалася у 2008 році з виконання ролі Шарлотти у мюзиклі "13" на Бродвеї. У 2010 році дівчина знімалася у серіалі "Вікторія-переможниця". З того часу Гранде впевнено підкоряє нові вершини у шоу-бізі.

Життєрадісна і активна, Аріана Гранде практично рівноцінно реалізовує свій музичний і акторський таланти. Її сценічні ролі плавно перетікають у музичні образи, а музичні історії створюють нові кіноперсонажі, які з'являються в кліпах і мюзиклах.

До слова, її кліпи просто розривають YouTube переглядами, серед яких і останній кліп Аріани на пісню "Breathin". Ролик буквально за два дні набрав понад 11 мільйонів переглядів.

Короткі цікаві факти про Аріану Гранде

Співачка обожнює собак: в її будинку живуть одразу сім пухнастих улюбленців, і всі вони з притулку;

Красуню назвали на честь принцеси Оріани з мультсеріалу "Кіт Фелікс";

Улюблений серіал – "Американська історія жахів";

Аріана відвернулася від католицької віри, причиною тому стало те, що її брата відлучили від церкви через нетрадиційну орієнтацію. Незабаром після цього дівчина стала послідовницею Каббали;

Дівчина дотримується веганського раціону.

Окрім усього, артистка активно веде свою сторінку у Instagram. Ми підібрали найспокусливіші фото Аріани. Насолоджуйтеся!

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