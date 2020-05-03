Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Сільвія Карузо, – гаряча іспанська модель, яка встигла стати і зіркою телеекранів, і зіркою Instagram.

Свіжа порція спокусливих фото від чергової красуні уже готова для тебе! Сьогоднішня наша героїня встигла і ведучою футбольного шоу попрацювати, і стати моделлю, і об'їздити пів світу. Тож розповідаємо, хто ж така Сільвія Карузо.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)

Майже два роки тисячі італійських уболівальників з нетерпінням чекали нового випуску шоу Monday night – не стільки через саме шоу, скільки через карколомну телеведучу Сільвії Карузо. Темпераментна зірка екранів з проникливим поглядом і шикарною фігурою довго на ТБ не затрималася і стала працювати фотомоделлю.

Завдяки своїй ефектній середземноморській зовнішності Карузо стала зіркою мережі. Вона тепер затребувана в різних куточках світу, що допомогло їй відвідати безліч країн. Дівчина щиро насолоджується своєю роботою і твердо вірить, що найцікавіші проєкти у неї ще попереду.

Зараз Сільвія живе в Дубаї і позиціонує себе як "не модель" і "не інфлюенсер", але ми думаємо, що це зовсім навпаки. Проте менше слів, адже ми підготували для тебе добірку найвідвертіших знімків красуні, від яких й тебе серце почне битися ще сильніше. Насолоджуйся:

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)