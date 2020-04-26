Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Мікі Хамано, – відверта японська модель, яка заводить мережу своїми голими фото.

Готовий до свіженької порції спокусливих фото? Сьогодні знайомимо тебе з гарячою японською моделлю Мікі Хамано. Красуня не звикла прикривати своє тіло. Тож ми впевнені, що тобі сподобається те, що всім показує дівчина.

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Екзотична зовнішність і справжні японські принципи – це про Мікі Хамано. Вона – справжня східна принцеса з чудово гнучким тілом. Тому і запросили її бути дівчиною місяця в Playboy. Красуня стала Playmate в березні 2019. Головне переконання Мікі, що справжня краса – в природності та свободі, що явно підтверджують відверті знімки моделі для культового глянцю.

Красуні абсолютно комфортно оголюватися перед камерою, а ще Мікі Хамано починає кар'єру актриси. Наприклад, недавно з'явилася в ролі співачки в кліпі The Weeknd на пісню "Blinding Lights". А крім цього, японська модель часто радує своїх підписників в Instagram пікантними фото. Ми підібрали для тебе найспокусливіші з них. Насолоджуйся:

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