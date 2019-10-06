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Дівчина тижня: гаряча українка Тетяна Кодзаєва, яка стала найвпливовішою у світі блогеркою
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Тетяна Кодзаєва – 21-річна красуня з Івано-Франківська, яка стала найвпливовішою у світі фешн-блогеркою за версією Міланського тижня моди.
Українських красунь потрібно знати в обличчя. Тож сьогодні ми тебе знайомимо з 21-річною Тетяною Кодзаєвою з Івано-Франківська, яка стала найвпливовішою фешн-блогеркою у світі за версією Міланського тижня моди. Українка обійшла понад 100 конкуренток з 11 країн.
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Тетяна Кодзаєва навіть не здогадувалася, що за нею стежать експерти, поки не отримала запрошення до Мілана.
Сторінку в Instagram Тетяна створила ще в 17 років. За 5 років на дівчину підписалися понад 522 тисячі користувачів, і ця кількість лише стрімко зростає. У мережі блогерка публікує яскраві фото, стильні образи і фешн-поради. За словами дівчини, запорука успіху в мережі – ідеальні фотографії. І за одним красивим знімком може бути 500 невдалих фото.
Спочатку рідні дорікали Тетяні за її блогерство. Мовляв, поки витрачає час на це, навколо кипить справжнє життя. Щоб довести їм своє – дівчині знадобилося 4 роки.
Щоб стати популярною блогеркою в індустрії моди, каже Тетяна, стартового капіталу не потрібно: тільки телефон і голова на плечах. А прихильність світових модних експертів можна завоювати і в одязі з мас-маркетів. Зараз Тетяна, яка є ресторатором за освітою, непогано заробляє в Instagram, адже відомі бренди платять їй за рекламу.
Ми дослідили сторінку франківчанки Тетяни Кодзаєвої і помітили, що красуня не забуває радувати своїх шанувальників спокусливими кадрами. Так, крім фешн-образів, дівчина ділиться з підписниками й доволі пікантними знімками. Тож ми відібрали для тебе найсексуальніші кадри. Насолоджуйся:
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