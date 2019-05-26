Дівчина тижня: екзотична модель Сі-Джей Майлз, яка заводить мережу своїми формами (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Сі-Джей Майлз – гаряча та спокуслива азіатська модель, яка вражає своєю відвертість в мережі

Сі-Джей Майлз народилася і виросла у Таїланді. Бангкок став для красуні першим великим містом, де вона вперше і вийшла на подіум. Зараз дівчина вже перебралася на пляжі Каліфорнії.

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Дата народження: 13 квітня 1984 року (35 років);

Зріст: 144 см;

Вага: 39 кг;

Місце народження: Таїланд.

Вперше потрапивши на обкладинку журналу "Modified Magazine" у 2002 році, дівчина відчула смак слави і її вже неможливо було зупинити. Незабаром Сі-Джей Майлз з'являється у таких відомих студіях як Penthouse, Danni, Twistys і багатьох інших. За її словами, вона обожнює божевільне життя. Модель любить проводити всю ніч в клубах, розважаючись з друзями і танцювати танці Go-Go.

Але екзотична красуня, здобула справжню популярність у соцмережах завдяки гарячим знімкам в жанрі "НЮ". Дівчина має майже 2 мільйони шанувальників в Instagram, де дівчина активно постить відверті та пікантні кадри. Сі-Джей також підкоряє і підписників у Twitter, де у неї понад 53 тисячі фоловерів.

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