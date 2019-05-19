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Дівчина тижня: сексуальна супермодель Бар Рафаелі, яка була ведучою Євробачення 2019 (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Бар Рафаелі – гаряча супермодель, яка цього року підкорювала сцену Євробачення своїм спокусливим образом.
Бар Рафаелі – відома ізраїльська супермодель підкорила своєю красою весь світ. Її зовнішність ефектна і сексуальна, а фігура близька до ідеалу. У модельному бізнесі дівчина домоглася висот в досить ранньому віці, і до цього дня, регулярно очолює списки найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей у світі, що власне і викликає захват у багатьох її шанувальників.
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А днями дівчина як ведуча красувалася на сцені популярного міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019. Красуня з’явилася на фіналі конкурсу в розкішному образі. Так, Бар Рафаелі обрала довгу сукню кольору "металік" з відкритими плечима. А пікантний розріз вигідно підкреслив стрункі ноги супермоделі.
Бар Рафаелі з'явилася на світ 4 червня 1985 року в ізраїльському місті Год-га-Шарон у батьків-євреїв. Дівчина почала підкорювати світ шоу-бізнесу ще дитиною – будучи 8-місячним малятком, вона встигла знятися в рекламі фотоплівки.
Дата народження: 4 червня 1985 року (33 роки);
Рідне місто: Год-га-Шарон, Ізраїль;
Ріст: 175 см;
Вага: 56 кг;
Параметри: 87-60-89 см.
У 2001 році Бар з легкістю виграла на конкурсі "Модель року" (Ізраїль). До 2008 року модель встигла зробити знімки для каталогу "Renuar", обкладинок "Elle" (Франція), "Maxim" і "GQ" (Італія) і навіть позувала для фото разом з групою Aerosmith.
Одна з фотографій, яку зробили для журналу "Elle" в 2009 році, була розміщена в літаку як реклама авіаперевізника, що викликало бурю негативних емоцій у пасажирів. Тоді вони вважали фото образливим. Здобула світову популярність після того, як знялася в купальнику для обкладинки чоловічого журналу "Sport Illustrated Swimsuit Issue". На думку різних видань красуня неодноразово була в топ найсексуальніших і затребуваних моделей світу. А в 2012 році в такому ж списку видання "Maxim" посіла перше місце.
А зараз пропонуємо насолодитися найвідвертішими та спокусливими кадрами супермоделі Бар Рафаелі, які ми підібрали для тебе:
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