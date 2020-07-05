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Британка настільки збільшила губи, соромилася виходити з дому: фото

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Британка настільки збільшила губи, соромилася виходити з дому: фото - фото 1

Мешканка Великобританії Олівія Макканн збільшила губи у некваліфікованого косметолога і почала соромитися отриманого результату. За словами дівчини, губи стали в три рази більшими, ніж вона хотіла.

"Мої губи стали в три рази більше, ніж я планувала. Коли я їхала додому, мені довелося сховатися за сонцезахисними окулярами, тому що губи були схожі на дупу бабуїна", – поділилася 21-річна британка.

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Вона додала, що нікуди не виходила з дому, тому що боялася, що її хтось побачить з такими величезними некрасивими губами. Також Олівія розповіла, що після процедури її губи розпухли і почали хворіти.

Косметолог її запевнила, що така припухлість відразу після збільшення є нормою, але це не переконало дівчину і вона закрилася вдома і навіть не зв'язувалася зі своїм хлопцем по відеозв'язку.

Коли на губах Макканн утворилися грудки, вона знову пішла до косметолога, яка безкоштовно видалила введений наповнювач.

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Джерело: thesun
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