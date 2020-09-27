Дівчина показала "ідеальну" вечерю і стала зіркою мережі (фото)

Очікування і реальність в соцмережах, на жаль, є популярним явищем. І воно стосується не лише красивих селфі, а й навіть фото їжі.

Британка Джорджія Ленгтон вирішила показати в соцмережах, які кулінарні уміння має, але не врахувала, що її можу викрити власний брат. Дівчина опублікувала фото курки карі з рисом та овочевим салатом, і страва виглядає доволі апетитно, на перший погляд.

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Але всю естетику зруйнував її брат Ейдан, який не стримався та показав, як виглядає курка всередині. Здається, після цього бажання перекусити зникло у всіх. До слова, фотографією сестри та власним він поділився у Twitter, де допис став вірусним. Можна лише здогадуватись, як часто Джорджія готувала щось не їстівне, що її брат не втримався від руйнування міфу про вправну кулінарку.

Nothing close to her story. This is actually attempted murder pic.twitter.com/3cfawOS526 — Aidan Langton (@aidan_langton) September 23, 2020

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