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Коронавірус Карантин 1 вересня

Дівчина показала "ідеальну" вечерю і стала зіркою мережі (фото)

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Кулінарний фейл - фото 1
Кулінарний фейл

Очікування і реальність в соцмережах, на жаль, є популярним явищем. І воно стосується не лише красивих селфі, а й навіть фото їжі.

Британка Джорджія Ленгтон вирішила показати в соцмережах, які кулінарні уміння має, але не врахувала, що її можу викрити власний брат. Дівчина опублікувала фото курки карі з рисом та овочевим салатом, і страва виглядає доволі апетитно, на перший погляд.

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Але всю естетику зруйнував її брат Ейдан, який не стримався та показав, як виглядає курка всередині. Здається, після цього бажання перекусити зникло у всіх. До слова, фотографією сестри та власним він поділився у Twitter, де допис став вірусним. Можна лише здогадуватись, як часто Джорджія готувала щось не їстівне, що її брат не втримався від руйнування міфу про вправну кулінарку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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