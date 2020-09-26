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Горе-водійка розбила розкішний Porsche на рівному місці під час паркування: епічне відео

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Горе-водійка розбила розкішний Porsche на рівному місці під час паркування: епічне відео - фото 1

Досить дивний випадок стався в Гонконзі за участю дорого кросовера Porsche. Дівчина намагалася припаркувати свій автомобіль, але в один момент щось пішло не так і машина наче жила своїм життям.

Як видно на ролику, власниця Porsche намагалася поставити машину на підземному паркінгу. Це давалося їй досить складно, а потім вона і зовсім вирішила покинути автомобіль, не закінчивши маневр та вийшла, по суті, на ходу.

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Після того, як жінка вийшла з машини, вона почала котитися назад. Кінець кінцем дорогий кросовер зіткнувся з бетонною опорою, вивернувши двері. Крім того, постраждав й BMW, який поруч стояв.

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Джерело: youtube
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