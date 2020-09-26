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Блогери орендували приватний літак, але їх швидко вивели на чисту воду: фотофакт
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Як з'ясувалося, безліч інфлюєнсерів з TikTok і Instagram не соромилися використовувати фальшивий салон приватного літака, щоб підтримати в соціальних мережах фальшивий образ розкоші та багатства. Але усіх їх вивели на чисту воду.
У світі реклами через соціальні мережі топові особистості Instagram та інших майданчиків можуть заробляти по мільйону доларів усього за один пост. Однак до такої категорії належить зовсім незначна частина знаменитостей.
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Більшість популярних і впливових не настільки багаті, як намагаються зображати. І уважні інтернет-детективи помітили, що багато інфлюєнсерів орендують фальшивий салон приватного літака, адже так і повинні літати інстаграм-моделі в умовах пандемії.
Оригінальний пост відредагували – з'явився підпис, що це фото в студії.
Користувач твіттера maisonmeIissa опублікувала знімки фотостудії, в якій один із залів обладнаний під приватний літак.
Усе, що ви бачите може бути фальшивкою, це безумство. Сцена, одяг, тіло... моя реальність тріщить по швах, – написала вона.
Цей майданчик називається "Олімпія 4" і розташовується у Лос-Анджелесі. Вартість складає усього $ 64, що значно доступніше, ніж оренда приватного літака. Крім того, студія оснащена штучним освітленням, щоб створити ефект неба за бортом.
Дехто з користувачів вирішив приєднатися до хайпу і почав публікувати свої фальшиві фотографії з літака. Варто відзначити, що це далеко не єдина фотостудія з фальшивим літаком.
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