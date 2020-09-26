Блогери орендували приватний літак, але їх швидко вивели на чисту воду: фотофакт

Як з'ясувалося, безліч інфлюєнсерів з TikTok і Instagram не соромилися використовувати фальшивий салон приватного літака, щоб підтримати в соціальних мережах фальшивий образ розкоші та багатства. Але усіх їх вивели на чисту воду.

У світі реклами через соціальні мережі топові особистості Instagram та інших майданчиків можуть заробляти по мільйону доларів усього за один пост. Однак до такої категорії належить зовсім незначна частина знаменитостей.

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Більшість популярних і впливових не настільки багаті, як намагаються зображати. І уважні інтернет-детективи помітили, що багато інфлюєнсерів орендують фальшивий салон приватного літака, адже так і повинні літати інстаграм-моделі в умовах пандемії.

Оригінальний пост відредагували – з'явився підпис, що це фото в студії.

Користувач твіттера maisonmeIissa опублікувала знімки фотостудії, в якій один із залів обладнаний під приватний літак.

Усе, що ви бачите може бути фальшивкою, це безумство. Сцена, одяг, тіло... моя реальність тріщить по швах, – написала вона.

Nahhhhh I just found out LA ig girlies are using studio sets that look like private jets for their Instagram pics. It’s crazy that anything you’re looking at could be fake. The setting, the clothes, the body... idk it just kinda of shakes my reality a bit lol. pic.twitter.com/u0RsOnyEEk — melissa (@maisonmeIissa) September 25, 2020

Цей майданчик називається "Олімпія 4" і розташовується у Лос-Анджелесі. Вартість складає усього $ 64, що значно доступніше, ніж оренда приватного літака. Крім того, студія оснащена штучним освітленням, щоб створити ефект неба за бортом.

Дехто з користувачів вирішив приєднатися до хайпу і почав публікувати свої фальшиві фотографії з літака. Варто відзначити, що це далеко не єдина фотостудія з фальшивим літаком.

thankful for it all pic.twitter.com/JfHvLaaMph — nope (@LilNasX) September 25, 2020

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