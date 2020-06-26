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15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те

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15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 1

Якщо ви раніше не робили покупки в інтернеті, то під час карантину, швидше за все, почали. Звісно, онлайн-шопінг має чимало переваг – це швидко, зручно та навіть весело. Водночас без приколів не обходиться, адже часом зображене на картинці геть не відповідає тому, що ми отримуємо.

Скільки разів ви казали собі уважно читати описи та відгуки про товари, які коштують дуже мало і виглядають занадто добре, щоб бути правдою? Та рука сама так і тягнеться до кошика, адже відомо: хто не ризикує, той не п'є шампанського. Іноді доля справді винагороджує легковажних відчайдухів, але часто – відверто кепкує з них.

Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі

Тож нумо вчитися на чужих помилках, щоб не обпектися самим. До вашої уваги добірка курйозних ситуацій, у які потрапили інтенет-покупці.

"Дякую, тепер я ненавиджу вовчий принт"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412499

"Дарма я замовила собі сукню на Aliexpress"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412507

"Я знаю, що мій кіт великий, тому замовив великий розмір"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412501

"Очікування vs реальність. Я чекав посилку 6 місяців"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412506

"Сестра вчора замовила кекси для моєї вечірки. Пекарня надіслала це. Схоже, замість персня я отримала на заручини срібне сидіння для туалету"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412502

"Коли ти думаєш, що таємно купуєш іграшки в інтернеті"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412504

"Онлайн-шопінг вміє здивувати"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412510

"Не купуйте вініри в мережі"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412508

"Друг замовив футболку в інтернеті, і я плакав зі сміху від результату"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412512

"Я чекала майже місяць на цей жах"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412513

"Я купив цю маску короля ночі на eBay"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412514

"Мій хлопець замовив пару шкарпеток, на правій зображений він, а от хто на лівій – ми не знаємо"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412509

"Завжди перевіряйте розмір, роблячи замовлення"

15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те - фото 412521

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Джерело: boredpanda
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