15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те

Якщо ви раніше не робили покупки в інтернеті, то під час карантину, швидше за все, почали. Звісно, онлайн-шопінг має чимало переваг – це швидко, зручно та навіть весело. Водночас без приколів не обходиться, адже часом зображене на картинці геть не відповідає тому, що ми отримуємо.

Скільки разів ви казали собі уважно читати описи та відгуки про товари, які коштують дуже мало і виглядають занадто добре, щоб бути правдою? Та рука сама так і тягнеться до кошика, адже відомо: хто не ризикує, той не п'є шампанського. Іноді доля справді винагороджує легковажних відчайдухів, але часто – відверто кепкує з них.

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Тож нумо вчитися на чужих помилках, щоб не обпектися самим. До вашої уваги добірка курйозних ситуацій, у які потрапили інтенет-покупці.

"Дякую, тепер я ненавиджу вовчий принт"

"Дарма я замовила собі сукню на Aliexpress"

"Я знаю, що мій кіт великий, тому замовив великий розмір"

"Очікування vs реальність. Я чекав посилку 6 місяців"

"Сестра вчора замовила кекси для моєї вечірки. Пекарня надіслала це. Схоже, замість персня я отримала на заручини срібне сидіння для туалету"

"Коли ти думаєш, що таємно купуєш іграшки в інтернеті"

"Онлайн-шопінг вміє здивувати"

"Не купуйте вініри в мережі"

"Друг замовив футболку в інтернеті, і я плакав зі сміху від результату"

"Я чекала майже місяць на цей жах"

"Я купив цю маску короля ночі на eBay"

"Мій хлопець замовив пару шкарпеток, на правій зображений він, а от хто на лівій – ми не знаємо"

"Завжди перевіряйте розмір, роблячи замовлення"

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