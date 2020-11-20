Дівчина оригінально повернула телефон колишньому, спричинивши переполох у Києві

Дівчина оригінальним способом вирішила повернути колишньому хлопцеві подарований ним телефон і викликала справжню паніку за участю рятувальників та вибухотехніків.

Відзначається, що в середу, 18 листопада, на лінію 102 надійшов виклик з приводу підозрілого предмета, який примотано скотчем до автомобіля Porsche на вулиці Станіславського.

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На місце прибули патрульні, рятувальники і вибухотехніки. Доступ пішоходів і рух автомобілів до місця події заблокували.

Згодом на місце прийшов власник автомобіля і пояснив, що таким чином колишня дівчина, ймовірно, повернула його подарунок – мобільний телефон.

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