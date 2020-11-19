На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Таємна шухляда на кухні здивувала мережу (фото)
-
- 0
Інколи дизайн кухонь буває не лише красивий, а практичний. І таким креативним рішенням, як у цього користувача, можна позаздрити.
На платформі Reddit користувач з ніком Palifaith поділився фото з, на перший погляд, звичайнісінької кухні, яка має один крутий секрет. За лічені години допис зібрав понад 25 тисяч балів та майже 700 коментарів.
І ще: Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
А все тому, що в одній із верхніх шухляд ховаються зовсім не виделки чи ножі, а невеличка холодильна камера з відділами для вже нарізаних овочів та інших смаколиків. Як зізнались коментатори, від такого навряд чи хтось би відмовився, адже тут все ідеально зроблено, щоб робити тако, канапки, піцу чи омлет. І поки частина людей вже мріє про таку таємну шухляду, то знайшлись і циніки, які нагадали, що така річ справді підходить лише для комерційних кухонь. А от на власній краще не встановлювати таку холодильну камеру, адже її дуже складно мити і їжа там псується значно швидше.
Читайте також: Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
10:52Знаки Зодіаку, з якими найважче будувати стосунки
-
10:43День ангела Ніни 2020: значення імені та характер його власниць
-
10:26Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитні форми в бікіні
-
09:55Як розбудити глухого собаку: миле відео підкорює Reddit
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
09:07Міжнародний день чоловіків 2020: привітання, смс і картинки зі святом
-
08:55Погода в Україні 19 листопада: від морозів до сильного вітру
-
08:27Як кинути курити за допомогою гри
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
07:22Жере непомірно: відомий розхід палива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
21:2119 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:56Apple дозволить розробникам заробляти більше грошей
-
20:365 речей, які має взяти чоловік на перше побачення
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
19:55Mini показала футуристичний концепт мінівена Vision Urbanaut: фото
-
19:42Безпровідна зарядка Apple MagSafe Duo виявилася недостатньо потужною для iPhone 12
-
19:27З'явився рейтинг найдорожчих для проживання міст світу
-
19:12Канадців закликали остерігатися лосів, які лижуть автомобілі
-
18:54Джордж Клуні роздав друзям 14 мільйонів доларів
-
18:42Дивіться відео зі зйомок Людини-павука 3: на ньому Том Холланд і Зендея виконують трюк
-
18:28У США випустили ігрову приставку, яка охолоджує пиво: фото
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок