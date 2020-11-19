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Таємна шухляда на кухні здивувала мережу (фото)

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Таємна шухляда на кухні - фото 1
Таємна шухляда на кухні

Інколи дизайн кухонь буває не лише красивий, а практичний. І таким креативним рішенням, як у цього користувача, можна позаздрити.

На платформі Reddit користувач з ніком Palifaith поділився фото з, на перший погляд, звичайнісінької кухні, яка має один крутий секрет. За лічені години допис зібрав понад 25 тисяч балів та майже 700 коментарів.

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А все тому, що в одній із верхніх шухляд ховаються зовсім не виделки чи ножі, а невеличка холодильна камера з відділами для вже нарізаних овочів та інших смаколиків. Як зізнались коментатори, від такого навряд чи хтось би відмовився, адже тут все ідеально зроблено, щоб робити тако, канапки, піцу чи омлет. І поки частина людей вже мріє про таку таємну шухляду, то знайшлись і циніки, які нагадали, що така річ справді підходить лише для комерційних кухонь. А от на власній краще не встановлювати таку холодильну камеру, адже її дуже складно мити і їжа там псується значно швидше.

reddit - фото 435661
reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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