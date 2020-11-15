Найбрудніше авто: водій рік не чистив машину, і ось що витягли з неї працівники мийки

Більшість водіїв дбайливо ставляться до своїх авто, вважаючи їх мало не членом сім'ї. Вони вчасно проходять ТО та відвідують автомийки. Однак зустрічаються і водії-нечупари, які можуть роками не мити машину і не чистити її салон. Дивіться, що може бути, якщо не прибирати в автомобілі.

Кросовер Ford Escape 2013 року днями загнали в одну з автомийок. За словами власника, позашляховик не чистили близько року. Якщо кузов виглядав непогано, то відкривши двері авто, фахівці просто жахнулися. Всі поверхні були покриті товстим шаром вовни, перемішаної з брудом та сажею. Запах в салоні також був далекий від ідеалу. Як з'ясувалося, у власника п'ять собак і він їх часто перевозив в цьому авто, не переймаючись при цьому прибиранням.

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Фахівці провели повну чистку. Почали вони з очищення кузова. Причому простою мийкою обійтися не вдалося, оскільки бруд в'ївся в лакофарбове покриття білого позашляховика. Довелося задіяти активну хімію. Потім перемістилися в салон. Щоб очистити його повністю, майстрам навіть довелося зняти сидіння і килимове покриття з підлоги.

Через 11 годин роботи фахівці повернули Ford Escape первісний вигляд. Весь процес майстра записали на відео, яке опублікували на YouTube.

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