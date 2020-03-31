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Порноактриса розвіяла популярні міфи про свою зарплату

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Порноактриса розвіяла популярні міфи про свою зарплату - фото 1

Зірка фільмів для дорослих Вієна Роуз розвінчала кілька міфів про роботу в секс-індустрії. Дівчина розповіла усю правду про заробітню плату, умови роботи і життя, які зовсім не радісні.

Актриса зазначила, що великі гроші заробляють тільки справжні порнозірки. Через те, що сфера переповнена, зарплати акторів активно знижуються. Так, влітку 2017 року, коли дівчина почала кар'єру, вона отримувала за один фільм тисячу доларів. Через рік сума знизилася до 800 доларів, а зараз вона становить всього 500-600 доларів.

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Порноактриса розвіяла популярні міфи про свою зарплату - фото 395206

Також порноактриса зазначає, що якщо дівчина не знаменитість, то в місяць вона знімається у чотирьох фільмах. Її дохід становить від трьох до восьми тисяч доларів на місяць.

Роуз додала, що життя актриси фільмів для дорослих у Лос-Анджелесі теж не розкішне. Коли вона тільки приїхала у місто, то жила в двокімнатній квартирі з десятьма початківцями актрисами. Через нестачу грошей, дівчина погано харчувалася і у неї почалися проблеми зі здоров'ям.

Порноактриса розвіяла популярні міфи про свою зарплату - фото 395205

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Джерело: thedailybeast
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