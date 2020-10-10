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Дівчина Лео Ді Капріо після чуток про вагітність засвітила плаский живіт

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Каміла Морроне і Ді Капріо - фото 1
Каміла Морроне і Ді Капріо / instagram

Днями всі вже почали радіти за Леонардо Ді Капріо не менш ніж, коли він отримав Оскар: ходили чутки, що його 23-річна дівчина Каміла Морроне чекає на дитину. Але ні, це лише чутки.

Папараці помітили дівчину на прогулянці. Тут можна тільки позаздрити сталевому пресу Морроне!

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Днями про вагітність Каміли заговорили західні ЗМІ, після того, як в журналі Woman's Day були опубліковані фото, на яких дівчину нібито відобразили з кругленьким животом.Тепер всі сумніви розвіяні, але може бути і таке, що дівчина на дуже ранньому терміні.

Нагадаємо, що Ді Капріо і Морроне зустрічаються з 2017 року. Їх часто бачать разом, але пара ніколи не публікує спільні фото в соцмережах (шифруються).

Дівчина Лео Ді Капріо після чуток про вагітність засвітила плаский живіт - фото 429644

Дівчина Лео Ді Капріо після чуток про вагітність засвітила плаский живіт - фото 429645

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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