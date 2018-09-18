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Відома українська топ-модель змінилася до невпізнання

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Байкова стала схожа на відому голлівудську актрису - фото 1
Байкова стала схожа на відому голлівудську актрису / instagram

Українська модель Аліна Байкова кардинально змінила імідж: її не впізнати.

Всесвітньо відома українська топ-модель Аліна Байкова, яка нещодавно прикрасила обкладинку модного журналу Harper's Bazaar, зважилася на кардинальні зміни у зовнішності.

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Дівчина опублікувала в своєму Instagram фото, на якому зображена з новою зачіскою. Аліна обрізала своє довге волосся і перефарбувала його в темний колір. Також Байкова обзавелася чубчиком.

У підписі до знімка модель запитала у шанувальників, що вони думають про нову зачіску. Фанати розділилися в думці: одним сподобалася стрижка, інші ж просять "повернути колишню Аліну". А деякі відзначили, що тепер Байкова стала схожа на відому голлівудську актрису українського походження Мілу Йовович.

Так Аліна виглядала до змін:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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