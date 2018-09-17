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Ума Турман знялася оголеною для журналу Love

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Ума Турман майже оголила свій бюст - фото 1
Ума Турман майже оголила свій бюст / gettyimages

Ще у липні стало відомо, що актриса Ума Турман знялася для обкладинки ювілейного випуску фешн-журналу Love.

Тепер можна нарешті подивитися готову зйомку, над якою працював фотограф Віллі Вандерперре.

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Нагадаємо, в цьому році Love відзначає своє 10-річчя. На честь цього вересневий номер видання, який став 20-м за рахунком, вийшов з серією ювілейних обкладинок.

Ума Турман знялася оголеною для журналу Love - фото 276580
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love / buro247
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love - фото 276581
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love / buro247
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love - фото 276578
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love / buro247
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love - фото 276579
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love / buro247
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love - фото 276577
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love / buro247

Крім Уми Турман, для святкового номера знялися моделі і активістки Наомі Кемпбелл і Адво Абоа, Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід, Аріель Ніколсон, співачка Бет Дітто, а також переможниця модельного конкурсу #LoveMe20 Талеа Лішецкі (Talea Lischetzki). Єдиним чоловіком на ювілейній обкладинці став актор Бред Пітт.

Ума Турман знялася оголеною для журналу Love - фото 276574
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love / buro247
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love - фото 276575
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love / buro247
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love - фото 276576
Ума Турман знялася оголеною для журналу Love / buro247

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Джерело: buro247
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