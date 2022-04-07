Дитяча абетка безпеки від ДСНС: яскраве відео для маленьких українців

Рятувальники підготували пізнавальний ролик для дітей, який навчає, як поводитись та куди телефонувати у випадку надзвичайної ситуації. Радимо переглянути та перевірити, чи й ви пам'ятаєте всі важливі номери.

У ДСНС створили коротке анімаційне відео для дітей, яке назвали абеткою безпеки. Все тому, що рятувальники у легкій віршованій формі пояснили, як діяти та куди телефонувати у різних надзвичайних ситуаціях.

І ще: Чим зайняти дітей в укритті: 6 ресурсів, про які мають знати батьки

Хвилинний мультик розповідає про базові номери на випадок небезпеки: 101 – пожежники, 102 – поліція, 103 – швидка допомога, 104 – газова служба. Завдяки простій анімації та коротким описам обставин діти зможуть запам'ятати всі варіанти дій у випадку чогось подібного.

Читайте також: Ян Джевелін і Джавеліна: Мін'юст назвали імена дітей, які українці обирають під час війни