Чим зайняти дітей в укритті: 6 ресурсів, про які мають знати батьки

У воєнний час гул сирен та переховування від атак окупантів, на жаль, стало буденністю. І це великий стрес і для дорослих, і для дітей. Тому зібрали корисні та приємні ресурси для юного покоління, які стануть у пригоді під час перебування в укритті.

Українські діти стикнулись з війною і тепер їхнє дитинство проходить в укриттях через вторгнення російських окупантів. Це неймовірно важко пережити і малятам, і їхнім батькам. Тому в МВС поділились корисними ресурсами, що допоможуть відволікти дітей від стресу на період перебування в укриттях.

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Чим зайняти дітей в укритті:

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