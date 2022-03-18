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війна

Чим зайняти дітей в укритті: 6 ресурсів, про які мають знати батьки

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Як відволікти дітей під час перебування в укритті - фото 1
Як відволікти дітей під час перебування в укритті / Ben Mullins on Unsplash

У воєнний час гул сирен та переховування від атак окупантів, на жаль, стало буденністю. І це великий стрес і для дорослих, і для дітей. Тому зібрали корисні та приємні ресурси для юного покоління, які стануть у пригоді під час перебування в укритті.

Українські діти стикнулись з війною і тепер їхнє дитинство проходить в укриттях через вторгнення російських окупантів. Це неймовірно важко пережити і малятам, і їхнім батькам. Тому в МВС поділились корисними ресурсами, що допоможуть відволікти дітей від стресу на період перебування в укриттях.

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Чим зайняти дітей в укритті:

  1. Дитячі книжки безплатно в електронному форматі від Видавництва Ранок
  2. Аудіоказки з Telegram-каналу Павлуша і Ява, які можна завантажити, що вони будуть доступні й без інтернету
  3. Ще аудіоказки українською, які можна завантажити та вмикати навіть без зв'язку
  4. Аудіо- та електронні книжки безплатно у мобільному додатку Yakaboo
  5. Серія пізнавальних онлайн-зустрічей з вчителями від Нової Української Школи
  6. Мультики, фільми та аудіоказки безкоштовно на MEGOGO
charlesdeluvio on Unsplash - фото 499940
charlesdeluvio on Unsplash

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