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Серіал "Дуже дивні справи" отримає власну гру: відео

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Гра за мотивами серіалу "Дуже дивні справи" - фото 1
Гра за мотивами серіалу "Дуже дивні справи" / Revista YUME

За мотивами популярного серіалу "Дуже дивні справи" вийде особлива гра. Дізнавайтесь перші деталі та дивіться промо до гри онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Серіал "Дуже дивні справи" тепер тішитиме не лише своїми несподіваними сюжетними поворотами, а й персональною грою. Нещодавно на конференції The Game Awards 2018 творці заявили, що невдовзі можна бути випробувати двовимірний езотеричний піксельний бойовик "Stranger Things 3: The Game".

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Окрім крутого опису та назви, забавка матиме незвичайний сюжет: хтось заважатиме режисерам серіалу братам Даффер знімати новий сезон, тому вони покличуть на допомогу керівника поліції Хоппера.

Відзначимо, що розробниками стала незалежна студія BonusXP, які допомагатиме стрімінговий сервіс Netflix. Прогнозується, що гра вийде вже у 2019 році, щоправда, зіграти у неї зможуть лише власники PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Джерело: Variety
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