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Карантин Коронавірус

Disneyland зачиняються до кінця місяця через коронавірус

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Діснейленди закриваються по всьому світу - фото 1
Діснейленди закриваються по всьому світу / gettyimages

Парки розваг Disneyland в усьому світі зачиняються, аби запобігти поширенню коронавірусу. Поки що, щонайменше, до кінця місяця.

У США парки розваг Disneyland зачинять свої двері уже з 14 березня, а в Парижі – з 15.

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Керівництво компанії прийняло таке рішення після того, як губернатор Каліфорнії оголосив про заборону масових зібрань понад 250 тисяч осіб. Disneyland у Гонконзі і Шанхаї закрилися ще наприкінці січня.

Disney Park заявили, що у них не було зафіксовано жодного випадку Covid-19, але для запобігання поширення вони прийняли рішення закрити Діснейленди "в інтересах гостей і співробітників". Це стосується всіх парків розваг, тематичних зон і готелів. Ті, хто вже запланував візит, можуть перенести його. У разі скасування компанія відшкодує збитки.

Станом на 12 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу у США – 1300 осіб. З них понад 170 були у Каліфорнії.

Раніше парки Walt Disney World закривалися у день жалоби після вбивства президента Джона Кеннеді, через терористичну атаку 11 вересня і в разі ураганів.

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Джерело: CNet
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