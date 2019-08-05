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У США критики назвали найкращі серіали року

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Fleabag - фото 1
Fleabag / What's on TV

Асоціація телевізійних критиків США і Канади назвала найкращі серіалу року. Щорічну премію TCA Awards присуджують за видатні досягнення в галузі телебачення.

Головний титул "серіал року" отримав серіал Погань (Флібег) від режисерів Гаррі Бредбіра і Тіма Кіркбі.

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Шоу також нагородили за досягнення в комедійному жанрі. А актриса Фібі Уоллер-Брідж, яка виконала головну роль і виступила сценаристом, отримала приз в номінації "Індивідуальне досягнення в комедії".

Гучний серіал від НВО Чорнобиль визнано найкращим мінісеріалом, а найкращим новим шоу назвали Життя матрьошки. Найкращим драматичним серіалом визнали Краще подзвоніть Солу, що є приквелом Пуститися берега. Також нагородили і Залишаючи Неверленд і Майкла Джексона, серіал Дедвуд і його автора Девіда Мілчева.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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