Ангел Victoria's Secret у бікіні показала штормове фото

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск зачарувала фанатів незвичайним знімком на фоні шторму.

29-річна шведська модель Ельза Анна Софі Хоск підкорює особливою вродою не лише на щорічних показах Victoria's Secret, а й ледь не щодня на своєму профілі в соцмережі Instgram. Там за білявкою стежать понад 4,5 млн користувачів, адже дівчина активно ділиться своїми буднями та промо зі зйомок. Остання світлина Ельзи й зовсім здивувала прихильників, адже красуня не просто показала струнку фігуру у бікіні, а й зробила це на фоні моторошної бурі. Ця краля завжди готова до літа та купальників.

І ще: Чоловік Камерон Діас зворушливо привітав її з днем народження

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 31 Авг 2018 в 6:13 PDT

Читайте також: Джонні Депп відсудив мільйони у свого юриста