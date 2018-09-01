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1 вересня Музика Привітання

Ангел Victoria's Secret у бікіні показала штормове фото

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Ельза Хоск у бікіні на фоні бурі - фото 1
Ельза Хоск у бікіні на фоні бурі / instagram.com/hoskelsa

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск зачарувала фанатів незвичайним знімком на фоні шторму.

29-річна шведська модель Ельза Анна Софі Хоск підкорює особливою вродою не лише на щорічних показах Victoria's Secret, а й ледь не щодня на своєму профілі в соцмережі Instgram. Там за білявкою стежать понад 4,5 млн користувачів, адже дівчина активно ділиться своїми буднями та промо зі зйомок. Остання світлина Ельзи й зовсім здивувала прихильників, адже красуня не просто показала струнку фігуру у бікіні, а й зробила це на фоні моторошної бурі. Ця краля завжди готова до літа та купальників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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