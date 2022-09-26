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30 років на сцені: "Піккардійська Терція" і SASHKA презентували нову пісню Baby
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Українська вокальна формація "Піккардійська Терція" та композитор і виконавець Алекс Макаров, відомий під творчим псевдонімом SASHKA, презентують дуетну пісню Baby та кліп на неї. Творчий тандем присвятив свій твір Україні, її красі та водночас героїзму.
Автором музики й тексту Baby виступив SASHKA. Як розповідає виконавець, він почав працювати над піснею ще у 2017 році, але поштовхом для завершення треку стала повномасштабна війна та окупація його рідного Херсона. Під впливом почуттів і емоцій, викликаних цими подіями, у бомбосховищі під звуки вибухів, зіграна на старому Гібсоні, пісня була завершена.
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Пісня розповідає про любов до країни, зізнаючись їй у почуттях, немов до коханої дівчини.
І якщо музика дуже легко лягла в рядки, то із записом треку виникли певні складнощі. Музиканти, що взяли участь у записі, після 24-го лютого були розкидані по всьому світу. Гітарна партія була записана Толіком Манді в бомбосховищі в Черкаській області, труби – в Німеччині Алексом Павлюковим (Estrada), що колись працював зі Світланою Лободою, партію акустичної гітари записав Михайло Баньковський, який волонтерив у Києві, а ударні – Олександр Муренко, барабанщик Тіни Кароль, що спеціально для запису приїхав у Київ із села в Житомирської області.
Тоді ж у SASHKi з'явилась думка звернутись до вокальної формації "Піккардійська Терція", пісня "Пустельник" якої вже багато років була для Алекса однією з улюблених. Baby одразу "зайшла" всім учасникам секстету, тож було вирішено створювати музичну посвяту своїй країні разом – записувати пісню та знімати кліп Baby.
Я не дуже й то розраховував, що хлопці залишать мої гітари, труби та барабани, адже вони все життя співають а капела, у цьому їхній стиль і фішка. Однак, "Терція" залишила моє аранжування повністю, додавши декілька своїх музичних трюків", – розповів SASHKA.
До слова, практично в унісон із релізом пісні Baby, вокальна формація "Піккардійська Терція" відзначає своє професійне 30-річчя: 24 вересня 1992 р. у Львові відбувся перший публічний виступ колективу. Незадовго до того, як Сашко Макаров пішов у Херсоні до школи.
Слухати пісню Піккардійська Терція feat. SASHKA – Baby:
Кліп на пісню Baby був знятий в мальовничому пшеничному полі в передмісті Києва вже за місяць від першої зустрічі музикантів. Режисером кліпу і режисером монтажу виступив сам SASHKA, оператором Олексій Хорошко, стилістом Катя Костенко, а гримером Катя Старовойтова.
Слова пісні Пікардійська Терція feat. SASHKA – Baby:
Baby, мила моя, Baby,
З тобою буду я на небi.
Тримай мене, чекай мене,
Де вiтер стихне і вкраде туман.
I ти, моя душа, як океан (2 р.).
Baby, ти в лiсах i травах,
Я з тобою у мicтах i кавах,
Де ти – моя, знай, ти моя.
З тобою, Baby, завжди буду я,
З тобою завжди поруч я.
Знаєш, тiльки часом певним
Так без тебе я буваю темним,
Як у кiно i тиха нiч
З тобою будем разом плiч-о-плiч,
З тобою будем разом вiч-на-вiч.
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