30 років на сцені: "Піккардійська Терція" і SASHKA презентували нову пісню Baby

Українська вокальна формація "Піккардійська Терція" та композитор і виконавець Алекс Макаров, відомий під творчим псевдонімом SASHKA, презентують дуетну пісню Baby та кліп на неї. Творчий тандем присвятив свій твір Україні, її красі та водночас героїзму.

Автором музики й тексту Baby виступив SASHKA. Як розповідає виконавець, він почав працювати над піснею ще у 2017 році, але поштовхом для завершення треку стала повномасштабна війна та окупація його рідного Херсона. Під впливом почуттів і емоцій, викликаних цими подіями, у бомбосховищі під звуки вибухів, зіграна на старому Гібсоні, пісня була завершена.

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Пісня розповідає про любов до країни, зізнаючись їй у почуттях, немов до коханої дівчини.

І якщо музика дуже легко лягла в рядки, то із записом треку виникли певні складнощі. Музиканти, що взяли участь у записі, після 24-го лютого були розкидані по всьому світу. Гітарна партія була записана Толіком Манді в бомбосховищі в Черкаській області, труби – в Німеччині Алексом Павлюковим (Estrada), що колись працював зі Світланою Лободою, партію акустичної гітари записав Михайло Баньковський, який волонтерив у Києві, а ударні – Олександр Муренко, барабанщик Тіни Кароль, що спеціально для запису приїхав у Київ із села в Житомирської області.

Тоді ж у SASHKi з'явилась думка звернутись до вокальної формації "Піккардійська Терція", пісня "Пустельник" якої вже багато років була для Алекса однією з улюблених. Baby одразу "зайшла" всім учасникам секстету, тож було вирішено створювати музичну посвяту своїй країні разом – записувати пісню та знімати кліп Baby.

Я не дуже й то розраховував, що хлопці залишать мої гітари, труби та барабани, адже вони все життя співають а капела, у цьому їхній стиль і фішка. Однак, "Терція" залишила моє аранжування повністю, додавши декілька своїх музичних трюків", – розповів SASHKA.

До слова, практично в унісон із релізом пісні Baby, вокальна формація "Піккардійська Терція" відзначає своє професійне 30-річчя: 24 вересня 1992 р. у Львові відбувся перший публічний виступ колективу. Незадовго до того, як Сашко Макаров пішов у Херсоні до школи.

"За 30 років на сцені у мене, як у музиканта, та у нашої групи, як у музичної одиниці, вже виробилася творча інтуїція, тож коли SASHKA прислав нам пісню Baby, ми одразу почули у ній творчу родзинку. Він запропонував, щоб ми заспівали її самі. Але хто здатен виконати твір краще, ніж сам автор? Тож наша зустрічна пропозиція була – створити дует, у якому поєдналися б настрій, щирість і правдивість автора із вокальним колоритом "Терції". У листуванні SASHKA згадав, що гітарну партію виконав Анатолій Манді, сидячи у бомбосховищі, – через що пісня набула особливого символізму. Цю партію ми так і залишили у пісні. Адже наше кредо – не змінювати те, що є добре, а лише примножувати його. Тож концепція аранжування не змінилася – інструменти залишилися. А зі свого багатого досвіду творчих колаборацій (з Русланою, Оксаною Мухою, Андрієм Підлужним та іншими) ми добре знали, як зробити дует цікавішим та різноманітнішим. Зізнаюся, я мав певні перестороги – чи варто робити таку лірику у такий важкий для нашої країни час? Але SASHKA аргументовано переконав мене: промені надії й позитиву зараз дуже потрібні людям. Світло і віра в добро тільки пришвидшуватимуть перемогу, мир і спокій в Україні. А кожен із нас має робити справу на своєму місці. І робити її добре!" – розповідає Володимир Якимець, художній керівник вокальної формації "Піккардійська Терція".

Слухати пісню Піккардійська Терція feat. SASHKA – Baby:

Кліп на пісню Baby був знятий в мальовничому пшеничному полі в передмісті Києва вже за місяць від першої зустрічі музикантів. Режисером кліпу і режисером монтажу виступив сам SASHKA, оператором Олексій Хорошко, стилістом Катя Костенко, а гримером Катя Старовойтова.

Слова пісні Пікардійська Терція feat. SASHKA – Baby:

Baby, мила моя, Baby,

З тобою буду я на небi.

Тримай мене, чекай мене,

Де вiтер стихне і вкраде туман.

I ти, моя душа, як океан (2 р.).

Baby, ти в лiсах i травах,

Я з тобою у мicтах i кавах,

Де ти – моя, знай, ти моя.

З тобою, Baby, завжди буду я,

З тобою завжди поруч я.

Знаєш, тiльки часом певним

Так без тебе я буваю темним,

Як у кiно i тиха нiч

З тобою будем разом плiч-о-плiч,

З тобою будем разом вiч-на-вiч.

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