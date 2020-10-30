Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку

Лідер гурту "Океан Ельзи", Святослав Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку Діану. Для дівчини він – прийомний батько, адже Діана народилася у першому шлюбі його дружини Лялі. Читайте, що 45-річний Вакарчук розповів про 27-річну Діану.

Фронтмен "Океану Ельзи" у програмі "Зірковий шлях" розповів, що Діана – доросла дівчина. Тож наразі він почувається більше другом для неї, аніж батьком.

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"Я не з тих, які вважають, що дітям потрібно влаштовувати життя. Це тільки в мінус піде. Тому Діана пробивається сама. Вона самодостатня, доросла, емансипована... І, скажімо так, сучасна дівчина. І наші відносини знову-таки дуже дружні", – поділився Святослав Вакарчук.

Співак також додав, що: "Коли в мене була акустична репетиція вдома одного цікавого виступу, то вона просиділа половину і прослухала. Вона слухає всі нові пісні".

Дивіться повне відео розмови зі Святославом Вакарчуком:

Що стосується роботи його доньки Діани, то "вона займається маркетингом в моді та дизайні", тому вона частково в команді розробників.

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