Ді Капріо та Де Ніро пропонують знятися з ними в кіно задля боротьби з пандемією

Кожен охочий може зіграти в фільмі з Ді Капріо / gettyimages

Актори Леонардо Ді Капріо і Роберт Де Ніро підтримали благодійний проєкт #AmericasFoodFund організації ALL IN Challenge. У рамках ініціативи знаменитості пропонують унікальний досвід або подарунки, а всі отримані кошти йдуть на надання харчів малозабезпеченим сім'ям під час пандемії.

Наприклад, Ді Капріо і Де Ніро пропонують знятися в епізодичній ролі у фільмі "Вбивці місячної квітки".

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Це картина Мартіна Скорсезе, заснована на однойменному бестселері американського письменника Девіда Гранна про індіанське плем'я Осейдж, яке жило у 1920 році на місці великого нафтового родовища в Оклахомі. Щасливий шанс може випасти кожному – треба лише пожертвувати гроші в благодійну організацію (сума не має значення).

Меттью Макконахі пропонує переможцю розіграшу подивитися з його сім'єю і друзями футбольний матч Техаського університету.

А Джастін Тімберлейк пропонує зіграти у гольф і повечеряти з ним і актором Біллом Мюрреєм на пляжі у Каліфорнії.

В акції також взяли участь Еллен Дедженерес, Білл Мюррей і Джастін Бібер.

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