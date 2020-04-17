Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Ді Капріо та Де Ніро пропонують знятися з ними в кіно задля боротьби з пандемією

  • 31
Кожен охочий може зіграти в фільмі з Ді Капріо - фото 1
Кожен охочий може зіграти в фільмі з Ді Капріо / gettyimages

Актори Леонардо Ді Капріо і Роберт Де Ніро підтримали благодійний проєкт #AmericasFoodFund організації ALL IN Challenge. У рамках ініціативи знаменитості пропонують унікальний досвід або подарунки, а всі отримані кошти йдуть на надання харчів малозабезпеченим сім'ям під час пандемії.

Наприклад, Ді Капріо і Де Ніро пропонують знятися в епізодичній ролі у фільмі "Вбивці місячної квітки".

До теми: 88-річний американець орендував підйомний кран, щоб відвідати дружину на карантині

Це картина Мартіна Скорсезе, заснована на однойменному бестселері американського письменника Девіда Гранна про індіанське плем'я Осейдж, яке жило у 1920 році на місці великого нафтового родовища в Оклахомі. Щасливий шанс може випасти кожному – треба лише пожертвувати гроші в благодійну організацію (сума не має значення).

Меттью Макконахі пропонує переможцю розіграшу подивитися з його сім'єю і друзями футбольний матч Техаського університету.

А Джастін Тімберлейк пропонує зіграти у гольф і повечеряти з ним і актором Біллом Мюрреєм на пляжі у Каліфорнії.

В акції також взяли участь Еллен Дедженерес, Білл Мюррей і Джастін Бібер.

Читайте також: 93-річна пенсіонерка отримала 150 банок пива завдяки кумедній табличці

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 805
Найпопулярніша ТМ вина в Україні Villa Krim зібрала цікаві дослідження
  • 08:00
  • 70
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2229458
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз