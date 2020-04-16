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Коронавірус Великдень

93-річна пенсіонерка отримала 150 банок пива завдяки кумедній табличці

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Бабуся поскаржилась, що у неї закінчилося усе пиво - фото 1
Бабуся поскаржилась, що у неї закінчилося усе пиво

Знайомтесь, це Олів Веронезі зі США. 93-річна пенсіонерка сидить вдома через карантин. Нещодавно вона зіткнулася з несподіваною проблемою: в її домі закінчилося пиво. Жінка не розгубилась та знайшла вихід!

Олів написала про це на табличці, яку виставила у вікно. Родич сфотографував її та виклав світлину у мережу. Фото набрало десятки тисяч репостів і привернуло увагу виробника хмільного напою.

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Компанія вирішила не тільки поспілкуватися з жінкою, яка змусила усіх усміхнутися у цей непростий час, але і подякувати їй за відданість їх марці. У результаті Веронезі привезли десять ящиків пива (150 банок). Жінка відкрила одну з них прямо на порозі.

Виробник пообіцяв поповнювати її запаси, як тільки їй це знадобиться.

Карантин змушує робити дещо ще незвичніше. Коли 88-річному Ніку Автгесу з Массачусетса заборонили відвідувати дружину в будинку для літніх людей, він орендував вантажівку з підйомним краном, щоб побачити її через скло. Нік і Маріон одружені 61 рік. Нік щодня відвідує Маріон у будинку для літніх людей, куди їй довелося переїхати рік тому. За словами співробітників, до карантину він не пропускав жодного дня, але через загрозу коронавірусу візити родичів заборонили.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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