93-річна пенсіонерка отримала 150 банок пива завдяки кумедній табличці

Знайомтесь, це Олів Веронезі зі США. 93-річна пенсіонерка сидить вдома через карантин. Нещодавно вона зіткнулася з несподіваною проблемою: в її домі закінчилося пиво. Жінка не розгубилась та знайшла вихід!

Олів написала про це на табличці, яку виставила у вікно. Родич сфотографував її та виклав світлину у мережу. Фото набрало десятки тисяч репостів і привернуло увагу виробника хмільного напою.

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JUST IN: 93-year-old Olive Veronesi of Seminole, PA, who held up a sign at her window asking for more beer, has received a delivery from @CoorsLight. The brand tells me 150 cans arrived at her house today. pic.twitter.com/c2lfGFBBTS — Darren Rovell (@darrenrovell) April 13, 2020

Компанія вирішила не тільки поспілкуватися з жінкою, яка змусила усіх усміхнутися у цей непростий час, але і подякувати їй за відданість їх марці. У результаті Веронезі привезли десять ящиків пива (150 банок). Жінка відкрила одну з них прямо на порозі.

We came. We saw. We delivered to a friend in need. Cheers, Olive! #TakeTimeToChill pic.twitter.com/EisV8Lp1k0 — Coors Light (@CoorsLight) April 13, 2020

Виробник пообіцяв поповнювати її запаси, як тільки їй це знадобиться.

Карантин змушує робити дещо ще незвичніше. Коли 88-річному Ніку Автгесу з Массачусетса заборонили відвідувати дружину в будинку для літніх людей, він орендував вантажівку з підйомним краном, щоб побачити її через скло. Нік і Маріон одружені 61 рік. Нік щодня відвідує Маріон у будинку для літніх людей, куди їй довелося переїхати рік тому. За словами співробітників, до карантину він не пропускав жодного дня, але через загрозу коронавірусу візити родичів заборонили.

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