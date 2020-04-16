88-річний американець орендував підйомний кран, щоб відвідати дружину на карантині

Кохання змушує нас робити насправді божевільні вчинки. Коли 88-річному Ніку Автгесу з Массачусетса заборонили відвідувати дружину в будинку для літніх людей, він орендував вантажівку з підйомним краном, щоб побачити її через скло.

Нік і Маріон одружені 61 рік. Нік щодня відвідує Маріон у будинку для літніх людей, куди їй довелося переїхати рік тому. За словами співробітників, до карантину він не пропускав жодного дня, але через загрозу коронавірусу візити родичів заборонили.

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Діти Ніка і Маріон помітили, що з кожним днем ​​батько все більше нудьгує, і його син Кріс жартома запропонував орендувати вантажівку, щоб заглянути у вікно будинку престарілих.

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Наступного дня Кріс поставився до ідеї серйозно, кинув клич у фейсбуці і через колишнього однокласника знайшов машину з підйомним краном. Сім'я попередила співробітників будинку престарілих, і ті погодилися допомогти Ніку здійснити план.

Ніка підняли до вікна Маріон, вперше за кілька тижнів подружжя зустрілося наживо і поговорило близько 20 хвилин. За словами Ніка, підйом не доставив йому дискомфорту – він був готовий піднятися і вище.

Аби побачити її. Мені не терпілося її побачити, – каже пенсіонер.

У якийсь момент він показав дружині записку зі словами: "Я люблю тебе, мила", на що вона відповіла: "Я теж тебе люблю, навіть більше, ніж ти думаєш".

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