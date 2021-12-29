Дуейн Джонсон подарував мамі розкішний Cadillac CT5

Американський актор Дуейн Скала Джонсон подарував своїй 73-річній матері на Різдво люксовий позашляховик. Відео з вручення презенту зірка Форсажу показав у мережі.

У короткому ролику, який з'явився в Instagram, Дуейн Джонсон підводить свою матір Ату до подарунка із заплющеними очима, а дві його дочки співають різдвяну пісеньку. Коли вона бачить білий автомобіль, перев'язаний червоною стрічкою з бантом, спочатку прикриває рота руками від подиву, а потім плаче і обіймає сина.

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"Зробив мамі сюрприз на Різдво. Вона була шокована і ридала всередині машини. Коли до неї приєдналися онуки, вона була просто в захваті", – додав Джонсон.



Дуейн також підкреслив, що вдячний долі за можливість радувати матір, оскільки вона прожила "пекельне життя".

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