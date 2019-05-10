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Девіда Бекхема позбавили водійських прав: відома причина
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Магістерський суд лондонського району позбавив зірку футболу прав водія за використання телефону під час керування автомобілем. Девід Бекхем півроку не зможе кермувати машиною.
Так, суд нарахував футболісту шість штрафних балів до вже наявних шести за інші дорожні правопорушення і позбавив його права керувати транспортним засобом на цілих півроку.
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Варто відзначити, що це не вперше для Бекхема: в минулому році Девід також попався поліції, розмовляючи мобільним телефоном під час руху по центру Лондона на своїй машині.
Девіда Бекхема позбавили водійських прав
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Джерело: cnn
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